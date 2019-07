Bliksem slaat boom in stukken in Spijkenisse

De hevige regen- en onweersbuien die vrijdagmiddag vanuit het zuiden het land in trokken, lijken net op tijd te zijn afgezwakt voor het Rijnmondgebied. Alleen in het zuidelijke gedeelte van de regio is er veel regen gevallen. Ook liet de bliksem liet op enkele plekken wat schade achter.

In de wijk Snoekenveen in Spijkenisse sloeg de bliksem in bij een boom. Er raakte niemand gewond. Een voorlichter van veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid laat weten dat het verder meeviel en dat er paar stormschademeldingen zijn geweest. In Strijen moest een bermbrand geblust worden.

RTV Rijnmond-weerman Ed Aldus zegt dat de weersomstandigheden in de regio zijn meegevallen. "In Tilburg is er 51 millimeter regen gevallen. Dan heb je serieuze wateroverlast. Hier is er 10 millimeter gevallen in Strijen."

Het onweer was in de hele regio te zien en dat leverde beelden op.