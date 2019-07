Duimen draaien voor het Zomercarnaval

Kan de straatparade van het Rotterdamse Zomercarnaval zaterdag doorgaan of niet? De organisatie, dansers, wagenbouwers en mensen die van plan waren om te komen kijken, houden het weerbericht angstvallig in de gaten. Vooralsnog ziet het ernaar uit dat het voorspelde onweer aan Rotterdam voorbijgaat.

Weerman Jules Geirnaerdt zegt dat de meeste buien ten zuiden van Rotterdam blijven en vooral Goeree-Overflakkee, Voorne-Putten en de Drechtsteden aandoen. Maar helemaal zeker is dat nog niet. In de loop van de ochtend hakt de organisatie de knoop door.

Als het weerbericht gunstig genoeg is, gaat de 34ste editie van de straatparade om 13:00 uur van start in het centrum van de stad. Er is een route van 5 kilometer waarlangs 25 groepen trekken met praalwagens en dansers.

Er doen 25 groepen mee, met in totaal 2500 mensen van meer dan 25 nationaliteiten. Het Zomercarnaval trekt elk jaar 100 duizenden mensen. De parade is ook live te volgen bij RTV Rijnmond.

In 2015 gooide het weer roet in het eten. Toen was zulk onstuimig weer voorspeld dat de organisatie 's ochtends besloot om het evenement te schrappen.

Als de 34ste editie van het festival zaterdag doorgaat, wordt ook geprobeerd om het wereldrecord salsadansen te verbreken. Dat stamt uit mei dit jaar, toen op Tenerife 1291 mensen samen de rueda de casino dansten.