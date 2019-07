LIVE: Volg straatparade Zomercarnaval op RTV Rijnmond

In de ochtend was het nog niet honderd procent zeker dat het evenement zou kunnen doorgaan. Er zouden onweersbuien, hagel en windvlagen over Rotterdam kunnen trekken. Maar in de loop van de ochtend bleek het allemaal mee te vallen. Het voorspelde onweer trekt ten zuiden van Rotterdam langs.

Dat betekent dat de tientallen praalwagens om 13:00 uur van start kunnen over het 5 kilometer lange traject in het centrum van Rotterdam.

Er doen 25 groepen mee, met in totaal 2500 mensen van meer dan 25 nationaliteiten. Het Zomercarnaval trekt elk jaar 100 duizenden mensen. De parade is ook live te volgen bij RTV Rijnmond.

In 2015 gooide het weer roet in het eten. Toen was zulk onstuimig weer voorspeld dat de organisatie 's ochtends besloot om het evenement te schrappen.

Tijdens de 34ste editie van het festival wordt ook geprobeerd om het wereldrecord salsadansen te verbreken. Dat stamt uit mei dit jaar, toen op Tenerife 1291 mensen samen de rueda de casino dansten.