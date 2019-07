Rotterdamse waterpoloster gewond bij balkondrama Zuid-Korea

In een nachtclub in Zuid-Korea is vrijdagavond een deel van een balkon ingestort. Twee mensen kwamen om het leven. Onder de negen gewonden is ook de Rotterdamse waterpoloster Maud Megens.

Megens was met Oranje na het WK-zwemmen in de club toen een deel van een balkon naar beneden kwam. De verwondingen van de Rotterdamse zijn niet ernstig. Ze heeft glas in haar hand gekregen. Ze is voor controle naar het ziekenhuis gebracht en daar gehecht.

Een sporter van het waterpoloteam van Nieuw-Zeeland vertelde aan lokale media wat er gebeurde. "We waren gewoon aan het dansen en ineens vielen we vijf à zes meter naar beneden. Daarna was het chaos."