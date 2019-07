Vlinders maken moeilijke tijden door

Het is een slecht vlinderjaar. Dat merken deelnemers aan de jaarlijkse vlindertelling. "Zelfs mensen met veel vlinderstruiken in hun tuin, zien maar weinig vlinders dit jaar."

Een blauw vlindertje fladdert boven de zogeheten Vlinderidylle in Ouddorp. Snel noteert Kars Veling van de Vlinderstichting het icarusblauwtje in de speciale app Vlindermee, waarmee de tuinvlinders kunnen worden doorgegeven.

"Zo'n icarusblauwtje en het oranje zandoogje, dat zijn soorten waar je het voor doet. Die zijn er gelukkig ook wel, alleen in hele lage aantallen."

Minder vlinders, meerdere oorzaken

Dat er niet meer vlinders vliegen in de idylle die juist speciaal is aangelegd voor vlinders, heeft te maken met het feit dat het stuk grond pas dit voorjaar is ingezaaid.

"Zo'n vlinderidylle is voor de lange termijn. Pas over een jaar of twee, drie zullen de vlinders hier volop moeten fladderen. Maar daarnaast is 2019 gewoon ook een heel slecht vlinderjaar."

Door het droge weer vorige zomer zijn veel rupsen dood gegaan omdat de planten waren verdroogd. Dat zie je nu pas terug.

"Het ging al slecht met de insecten en dan komt zo'n droge zomer er nog even bovenop. Dat hakt er in." Dat is ook te zien aan de voorlopige resultaten van de Tuinvlindertelling dit jaar.

"Mensen komen nu op drie vlinders per telling. Vorig jaar waren dat er nog vijf tot acht. Toen de tuinvlindertelling ruim tien jaar geleden begon, waren er soms wel vijftien of twintig vlinders bij een telling."





Veel tellers in Zuid-Holland

Kars Veling is zeer te spreken over het aantal mensen dat in Zuid-Holland meedoet aan de vlindertelling. "Er zijn heel veel tellingen in Zuid-Holland. Er zijn provincies die daar een voorbeeld aan kunnen nemen. Daar ben ik heel blij mee."

Het beeld van de tellingen in Zuid-Holland komt overeen met het landelijke beeld. Met één verschil. Net als in het hele land heeft de atalanta het klein koolwitje van de eerste plaats verdreven.

Maar in Zuid-Holland neemt de gehakkelde aurelia een vijfde plaats in, terwijl dit vlindertje landelijk op de tiende plaats staat.

Nog tot en met 28 juli mag er geteld worden.