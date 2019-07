Verwoestende brand Brandwijk: 'Waarschijnlijk is het aggregaat in de fik gevlogen'

"De brandweer was er snel bij. Het was wel heel spannend", zegt bewoonster Choonie Mittal zaterdag, na de enorme brand die de naastgelegen kledingwinkel in de as legde.

"Ik ben vannacht gewoon gaan werken hier in de buurt en opeens werd ik gebeld door mijn zusje helemaal in paniek dat er brand was. We zagen de brandweer al langskomen en toen keken we om het hoekje en zagen we een grote vlammenzee. Dat was best heftig om te zien."

Het bleek te gaan om het pand van de in de omgeving zeer bekende kledingwinkel Bas van Zessen. De bewoners van het naastgelegen huis renden snel naar buiten. "Bas van Zessen is helemaal afgebrand en dat is heel jammer, heel vervelend. Ons huis hebben ze wel weten te redden. Ze hebben het goed koel gehouden en alleen de tuin heeft wat schade."

De brand trok veel bekijks en de smalle polderwegen raakten dan ook snel verstopt. "Er waren heel veel ramptoeristen", vervolgt Mittal. "De brandweer had soms moeite om er langs te komen, dat hou je altijd wel denk ik."





Stroomstoring

Officieel is de oorzaak van de brand nog niet bekend, maar volgens de buurvrouw is er waarschijnlijk een verband met de stroomstoring in de straat.

"Sinds donderdagavond hebben we een stroomstoring. Daar zijn ze 's nachts naar wezen kijken. Toen dachten ze het opgelost te hebben, maar we hadden thuis nog steeds geen stroom , dus gisteren zijn ze de hele dag bezig geweest met de stroom, van Stedin. Gisteravond ook en toen is de brand ontstaan."

"Waarschijnlijk is de aggregaat in de fik gevlogen en daar is de brand begonnen. Dat hoorden we via via en van de brandweer en van de omstanders."

Stedin zegt in een reactie dat het niet om een aggregaat gaat dat door de netbeheerder is geplaatst.

De brand was in de nacht van vrijdag op zaterdag na drie uur blussen onder controle. Meerdere korpsen hebben meegeholpen bij het bestrijden van de brand. Niemand raakte gewond.