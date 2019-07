Kun je elk dier africhten?

Een lekker volle uitzending met het zomercarnaval, Robin van den Heuvel als dichter in één minuut en veel vragen!

vraag 1

Peter de Jong belde om te vragen: Alles met aarde wordt met een d geschreven. Waarom wordt aartsvijand dan met een t geschreven?

Wat een gepuzzel

Mevrouw Kooman wilde graag weten hoe kruiswoordpuzzels in elkaar worden gezet.

(Klater)goud

Mario v/d Velden belde om te vragen waarom kettingen soms groen worden als je ze draagt.

Zit!

Ton van Schrieck wilde graag weten of alle dieren af te richten zijn.

Geef 't een nummertje

Jannie van Eijmeren belde: Hoe worden calorieën eigenlijk berekend? Hoe weet je hoeveel calorieën er in 100 gram suiker zit of in een pakje boter?

Naar links...

Peter van Die: Als je iets niks vindt, dan wordt er vaak gezegd dat je iets links moet laten liggen. Waarom links, en niet rechts?

Stekelig zaakje

Marges uit Schriebroek heeft een wespennest in de tuin, en wilde weten hoe lang het duurt voordat zo'n nest leeg is.

Trek een nummer, we zijn zo bij je!

Raymond van Vleuten had vakantieplannen en keek op zijn paspoort. Daarbij vroeg hij zich af: hoe wordt je paspoortnummer opgebouwd? Er lijkt geen logica in te zitten.

De volgende halte is...

Dick meer benaderde ons via Facebook en vroeg: Hoe wordt er bepaald waar een halte voor bus, tram of metro wordt geplaatst? Zijn hier eisen voor?

Appels en peren

Joan van der Heijden mailde: Jaren geleden hoorde je regelmatig: was fruit eerst, want het zit vol met gif. Vooral druiven meen ik me te herinneren en die eet ik graag. En appels was ik nog steeds als ze met schil gegeten worden. Ik hoor niets meer over gif op fruit, terwijl het tegenwoordig vanuit de hele wereld kan komen. Zo kunnen druiven tegenwoordig komen uit Spanje, Egypte en wie weet nog waar vandaan. Ik zou graag willen weten hoe het zit en of je nog steeds alert moet zijn voor gif.