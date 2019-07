Sparta in besloten oefenduel naar zege

Na drie minuten opende FC Groningen de score met een treffer van Ritsu Doan (0-1). Even later kreeg Sparta de volgende tik te verwerken vanwege het uitvallen van middenvelder Dante Rigo. Hij ging groggy met een brancard van het veld.

Sparta maakte na een kwartier na via aanvoerder Adil Auassar (1-1). FC Groningen wist via Kaj Sierhuis echter snel te scoren (1-2). Maar de Rotterdammers gingen met een gelijke stand de rust in via een goal van Mohamed Rayhi, die de 2-2 produceerde.

Na de rust trok Sparta de oefenzege naar zich toe. Abdou Harroui en Lars Veldwijk maakten de twee Rotterdamse treffers na de thee, waardoor de Rotterdamse ploeg met 4-2 FC Groningen versloeg.

De samenvatting van het oefenduel Sparta-FC Groningen (4-2) is later te zien op deze pagina.