Winkel Bas van Zessen: 'Snel weer operationeel na verwoestende brand'

29 jaar geleden begonnen ze met hun kledingwinkel in Brandwijk. Zaterdagavond ging hun levenswerk in een paar uur door brand verloren. "Een ding is zeker", schrijven Bas en Elly van Zessen, "onze nieuwe winkel zal zo snel mogelijk weer operationeel zijn."

Ze doen hun verhaal zaterdag en krijgen veel steun van medewerkers en buurtgenoten. Bas werd vrijdag om 21:50 uur door een oud-medewerkster gebeld over de brand.

"Ik ben direct met de auto naar de winkel toegereden en kwam gelijk met de brandweer het terrein oprijden. De grond zakte weg onder mijn voeten, ons levenswerk, waar we samen met onze medewerkers en onze kinderen zo veel jaren zo hard aan hebben gewerkt. Ik zag de vlammen al uit het dak komen."

Familiebedrijf

Een paar uur na de verwoestende brand riepen Bas en Elly hun zoons bij elkaar om plannen te maken voor een doorstart.

"Een van onze zonen is al bezig om een tijdelijke huisvesting op ons terrein in Brandwijk te regelen, een andere zoon is bezig om onze server en kassasystemen weer zo snel mogelijk operationeel te krijgen, weer een andere zoon is samen met onze medewerk(st)ers in overleg met onze vaste leveranciers om zo snel mogelijk weer nieuwe aanvoer van kleding te krijgen. Zo hebben al onze kinderen en onze medewerkers hun inbreng hierin, en ondersteunen ons fantastisch in deze tijd."

Bloemenwinkel

De kledingwinkel is al jaren een begrip in de wijde omgeving en er is dan ook veel steun uit omliggende dorpen. "Wij voelen ons dankbaar dat er zo ontzettend veel mensen om ons heen staan. Inmiddels is ons huis veranderd in een bloemenwinkel, we hebben honderden reacties gehad van mensen die willen helpen."

De familie doet er alles aan om binnen een paar dagen een tijdelijke winkelruimte te regelen in Brandwijk. "Ook de webshops draaien gelukkig door."

De brand ontstond een uur na sluitingstijd. "Het allerbelangrijkste voor ons was dat er op het moment van de brand geen mensen in de winkel aanwezig waren, besluiten Bas en Elly van Zessen. "Er zijn gelukkig geen persoonlijke slachtoffers gevallen, dit is voor ons het allerbelangrijkste."

