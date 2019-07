Steekpartij na afloop van straatparade Zomercarnaval

Op de Schiedamsedijk in Rotterdam is zaterdag aan het einde van de middag een jongeman neergestoken. Dat gebeurde kort na afloop van de straatparade van het Zomercarnaval.

Er werden meerdere ambulances en een traumateam opgeroepen. Ook werd er een zoekactie gehouden naar de dader of daders.

Volgens de politie is het slachtoffer naar het ziekenhuis overgebracht. Over zijn toestand is nog niets bekend. Er is een verdachte aangehouden. De politie hoopt later meer details over de steekpartij te vertellen.

Het eindpunt van de straatparade van het Zomercarnaval was zaterdag op de Blaak, een paar honderd meter van de steekpartij. of slachtoffer en verdachte bezoekers waren van het evenement, is niet duidelijk.