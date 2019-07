Twee gewonden bij steekpartij in Rotterdam

De plek is ruim afgezet door de politie. Foto: MediaTV

Op de Schiedamsedijk in Rotterdam zijn zaterdag aan het einde van de middag twee mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde kort na afloop van de straatparade van het Zomercarnaval.

Er werden meerdere ambulances en een traumateam opgeroepen. Ook werd er een zoekactie gehouden naar de daders.

Volgens de politie zijn de slachtoffers naar het ziekenhuis overgebracht. Ze verkeren niet in levensgevaar. Er zijn drie verdachten aangehouden. De politie doet onderzoek naar de aanleiding van de steekpartij.

Het eindpunt van de straatparade van het Zomercarnaval was zaterdag op de Blaak, een paar honderd meter van de steekpartij. Of de slachtoffers en verdachten bezoekers waren van het evenement, is niet duidelijk.