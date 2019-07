'Binnenwegplein Rotterdam krijgt 'vleugels' nu snel terug'

De bewegende platen van het bekende kunstwerk 'Two turning vertical rectangles', op het Binnenwegplein in Rotterdam, worden naar verwachting in oktober teruggeplaatst. Dat zegt Dees Linders van Sculpture International Rotterdam, dat de beeldencollectie in de stad beheert.

Het publiek heeft dan bijna vier jaar op de markante vleugels van het beeld van de Amerikaan George Rickey moeten wachten.

Gevaar

Het kunstwerk dateert uit 1971 en bestaat uit twee enorme roestvrijstalen platen, bevestigd aan een hoge paal met een as. De rechthoeken bewegen op de wind en weerkaatsen het zonlicht.

In december 2015 raakte één van de platen beschadigd, waarschijnlijk doordat een vrachtwagen er tegenaan was gereden. De precieze oorzaak is nooit vast komen te staan, maar omdat de losgeraakte bekleding een gevaar voor de omgeving kon opleveren is het beeld direct ontmanteld.

Barrière

Een kijker van het TV Rijnmondprogramma 'De Zoekmachine' vroeg zich af waar de platen nu zijn en of ze al snel terugkomen. De zoektocht naar aanleiding van die vraag leidde naar een loods op Heyplaat. Gerestaureerd en wel liggen de platen daar, al lang en breed klaar voor terugplaatsing. Dat ze nog niet zijn teruggehangen is omdat de gemeente erg veel tijd nodig had om uit te dokteren wat voor bescherming er om het beeld moet komen. Zonder een barrière zou het zomaar nog een keer kunnen gebeuren dat de vleugels worden geraakt door een vrachtwagen tijdens het bevoorraden van de winkels.

Testpaaltjes

Dees Linders: "We hebben laatst een test gedaan met vijftig centimeter hoge paaltjes van staal. Daarvan moeten er behoorlijk wat rond de Rickey komen, op een afstand van drie meter rondom. Maar het is enorm schipperen, want dat wordt eigenlijk een soort nieuw meubilair op dat toch al drukke Binnenwegplein." Toch verwacht Linders dat dit de uiteindelijke oplossing zal worden. "Het plan dat we nu hebben is eigenlijk door iedereen goedgekeurd. Dus als we de financiën rond hebben kan het heel snel gebeuren. Wij hopen nog steeds oktober."

Het programma De Zoekmachine over het beeld van Rickey is te zien zondag 28 juli, om 17.15 uur (ieder half uur herhaald).