LIVE: Feyenoord-Southampton (1-1)

Dylan Vente in actie tegen Angers SCO (2-2) Foto: VK Sportphoto/Mischa Keemink

Mario Been over seizoen Feyenoord: 'Ziet er niet echt hoopgevend uit'

In 2015 oefenden beide ploegen al tegen elkaar. Toen werd het 0-3 voor de Engelsen.

De traditionele openingswedstrijd in De Kuip is live te volgen op Radio Rijnmond. Dennis van Eersel doet het verslag vanuit de Kuip.

De uitzending van Radio Rijnmond Sport begint om 14.00 uur en duurt tot en met 17.00 uur. Dennis Kranenburg presenteert de show.

Naast Feyenoord-Southampton is er ook aandacht voor Sparta en Excelsior.

Opstelling Feyenoord

Vermeer; St Juste, Botteghin, Van Beek, Haps; Fer, Kökcü, Burger; Berghuis, Vente, Larsson

Scoreverloop

7' 0-1 Che Adams

23' 1-1 Orkun Kökçü

In De Kuip is de traditionele reünie van oud-Feyenoorders ook aan de gang. Jan Jaap Pruysen sprak onder andere Rob Jacobs en Mario Been. Bekijk die gesprekken hierboven.

Bekijk hieronder onze liveblog.