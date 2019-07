Slordig Feyenoord verliest laatste oefenduel met 1-3 van Southampton

Feyenoord heeft de traditionele openingswedstrijd met 1-3 verloren van Southampton. Bij rust keken de Rotterdammers al tegen een 1-2 achterstand aan door twee knullige tegentreffers. Sven van Beek ging bij de 0-1 in de fout en de 1-2 viel na een niet goed verwerkte vrije trap. Daartussen had Orkun Kökcü wel nog, via een goede aanval, Feyenoord de gelijkmaker bezorgd.

De nachtmerrie van Sven van Beek voltrok zich al vrij snel in de wedstrijd. Hij schoot de bal vlak voor zijn verdediging niet op tijd weg, waardoor Che Adams de bal van dichtbij kon binnenschieten. De minuten die daarop volgde was Feyenoord slordig, maar kwam het uiteindelijk wel terug in de wedstrijd.

Gelijkmaker

Via een goed lopende aanval kon Orkun Kökcü in de 23e minuut scoren. Zo’n tien minuten daarna was het echter alweer raak voor Southampton. Voormalig VVV-speler Maya Yoshida kon een vrije trap binnenwerken.

Feyenoord kreeg in de tweede helft nog een aantal goede kansen, maar kon geen van die kansen benutten. In de slotfase kon Sofiane Boufal namens Southampton wel nog scoren. Hij rondde een goede counter van de Engelsen af: 1-3.

Twee blessures

Naast de nederlaag kreeg Feyenoord nog twee dompers te verwerken. Zowel Sven van Beek en Sam Larsson vielen geblesseerd uit. Over de ernst van die blessures is nog niks bekend.

Scoreverloop

7' 0-1 Che Adams

23' 1-1 Orkun Kökçü

33' 1-2 Maya Yoshida

90' 1-3 Sofiane Boufal