100 woningen in Rotterdam-Zuid zonder water

Wateroverlast in de Narcissenstraat (Foto: MediaTV)

In Rotterdam-Zuid zitten zondagmiddag 100 huishoudens zonder water.

Er is een waterleiding gesprongen. In woningen in en rond de Narcissenstraat komt tijdelijk geen water uit de kraan.

Waterleverancier Evides meldt dat in de Seringenstraat een watertappunt voor gedupeerde bewoners is gemaakt. Ze kunnen daar schoon drinkwater halen, totdat de kapotte leiding is gerepareerd.

Monteurs zijn bezig om de lekke leiding te repareren. Wanneer de watervoorziening weer op gang komt, kan Evides nog niet zeggen.