Steeds meer toeristen parkeren hun campers op de Kop van Goeree, met veel troep in de natuur tot gevolg. Er is volgens eigenaar Jan Westhoeve van mini-camping Brouwersdam een groot tekort aan officiƫle plaatsen.

"Reguliere campings hebben veel plaatsen opgeheven, ten bate van het bouwen van huisjes en chalets, dus er is echt een krapte ontstaan in Ouddorp", zegt Westhoeve tegen RTV Rijnmond.

Vroeger had de eigenaar van de mini-camping nog tachtig plaatsen, maar van de gemeente heeft hij nu nog maar een vergunning gekregen voor 45 plekken. Maar onder druk van onder meer natuurorganisaties is dat toegestane aantal afgenomen. Zij zeggen dat de Kop van Goeree de drukte in de zomer niet goed meer kan verwerken.

Westhoeve kijkt met lede ogen naar een leeg veld op zijn mini-camping, terwijl de wegen vlakbij het strand nu vervuild worden door campereigenaren die nergens anders terecht kunnen.

"Ze moeten een vergunning geven aan de mini-campings in ieder geval in het hoogseizoen of gedogen tot er een oplossing is. Of de parkeerplaatsen zo inrichten dat ze daar goed kunnen overnachten en hun vuile water kwijt kunnen. Er moeten in Ouddorp gewoon meer camperplaatsen komen", besluit Westhoeve.

De gemeente Goedereede laat in een schriftelijke reactie weten "dat er in de zomer sprake is van een verdrievoudiging van het aantal mensen op de kop van het eiland. Dan kan het voorkomen dat er dingen mis gaan zegt de gemeente en daarom wordt er extra gecontroleerd."