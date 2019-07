Het is zover: Maastunnel tot 19 augustus dicht voor auto's

Vanaf zondagmiddag is de Maastunnel in beide richtingen drie weken lang dicht voor autoverkeer.

Het is zover. Vanaf zondagmiddag is de Maastunnel in beide richtingen drie weken lang dicht voor autoverkeer. De afsluiting gebeurt om de tunnel uitgebreid te kunnen testen. Op 19 augustus gaan beide tunnelbuizen definitief open.

De monumentale tunnel is sinds de zomer van 2017 deels dicht voor groot onderhoud. Dat is bijna klaar. Om te kijken of alles goed is gegaan is er op woensdag 14 augustus een integrale test van de verkeerssystemen, de ventilatie, de elektriciteit en de veiligheid.

Vorig jaar was er ook een testperiode en ook toen was de tunnel een tijdje afgesloten. Die periode duurde maar een week. Dit keer duurt de testperiode langer omdat het om de definitieve openstelling gaat, zegt een woordvoerder van de gemeente Rotterdam.