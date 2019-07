Gezin van Marlies weer vrij in Peru na 20 uur in hete bus in woestijn

Marlies van Winkelhof zat samen met haar gezin twintig uur vast in een bus in Peru. Deze werd geblokkeerd door demonstranten. Zondagmiddag rond 12:00 uur, 4:00 uur lokale tijd, kwam ze eindelijk aan op haar bestemming.

Drie Nederlandse gezinnen werd van de week verteld dat het niet veilig was hun reis te vervolgen vanwege de demonstranten. Hun reis van Ica naar Arequipa moest worden uitgesteld. "Een paar dagen later, kregen ze te horen dat het veilig was en huurden ze samen een busje voor de reis", vertelt vader Piet van Winkelhof aan RTV Rijnmond.

Dochter Marlies is in Rotterdam geboren en in Hellevoetsluis opgegroeid, maar woont nu in Nijmegen.

De groep Peruaanse demonstranten verzet zich sinds vrijdag tegen een lokaal mijnbouwbedrijf dat koper wil delven in het landbouwgebied. Zij vrezen voor hun gewassen en watervoorziening.

Twintig uur

De duizend kilometer lange reis strandde echter voortijdig. "De demonstranten hielden de bus staande in de woestijn. Ze hebben twintig uur stilgestaan."

Het eten raakte langzaam op in de bus. Water was er maar weinig. Overdag was het er snikheet en 's avonds vroor het buiten. "Mijn dochter heeft heel lang gewacht voordat ze alarm sloeg. Ze was van de buitenwereld afgesloten."

Omdat het zo lang duurde voordat er meer informatie bekend werd, besloot Marlies de Nederlandse ambassade in Lima te bellen. "Zij vertelden haar dat de demonstranten het recht hebben om te staken. Dat snapt mijn dochter ook wel, maar het ging haar om water en duidelijkheid." Al die tijd wisten de families niet hoe lang de blokkade nog zou duren.

"Vanochtend kwamen ze eindelijk aan op hun bestemming Arequipa." De blokkade werd opgeheven omdat de eisen van de demonstranten werden ingewilligd.

Opluchting

Piet is opgelucht te horen dat zijn dochter en haar familie veilig zijn. "Mijn schoonzoon is een zeer stressbestendige man, maar ook hij stuurde dat het water op was."

De voormalig Hellevoetse trekt met haar familie door het Zuid-Amerikaanse land. Volgens Piet zullen zij maandagochtend hun reis vervolgen zoals gepland.