Willem van Hanegem vindt dat Kökcü alles moet spelen bij Feyenoord: 'Heel goede speler'

Feyenoord speelde zondag de traditionele openingswedstrijd in De Kuip. Zoals elk jaar wordt dan ook een reünie van oud-Feyenoorders gehouden, die op het veld op de foto gingen. Ook Willem van Hanegem was er dit jaar bij en vindt dat de Rotterdammers wat aardige jeugdspelers heeft.

"Maar er zijn ook een paar bij waarvan ik denk: dat is niet het niveau van Feyenoord. Ondanks dat het niet eerlijk is om te zeggen dat het een hoger niveau moet zijn. Maar Feyenoord is op dit moment niet zo'n hoog niveau. Dan moet je je daar maar bij neerleggen en het accepteren", zegt Van Hanegem tegenover RTV Rijnmond.

Het kan wél

Ondanks het grote gat met PSV en Ajax kan Feyenoord het ze wel moeilijk maken, vindt 'De Kromme'. "Ook in de tijd van Koeman hadden ze twee keer kampioen kunnen en moeten worden. Dat heb ik ook tegen Koeman gezegd.

En dit seizoen, als je het nog kan herinneren, stonden we op de tweede helft, maar twee punten achter Ajax. Dus je zit er eigenlijk heel dichtbij. En wij verliezen dan van alle ploegen die in het rechterrijtje spelen. Dat moet je zien te voorkomen."

Naoufal Bannis en Kökcü

Van Hanegem ziet bij Feyenoord twee lichtpuntjes. "Van de week zie ik een jongen invallen (Naoufal Bannis, red.) in de tweede helft. Die sprak mij wel aan. Dat is een mooie speler gewoon, dat vind ik ook van die Turk (Orkun Kökcü, red.). Dat is een heel goede speler. Ik begreep het vorig jaar niet.

Als hij nu ook niet speelt, moeten we niet gaan zeiken dat Stam hem op moet stellen. Vorig jaar hebben we de kans gehad om hem een half seizoen te zien toen hij getekend had. Toen kwam hij ineens niet meer aan bod."

Dat de jeugdige Kökcü ervaring mist, is Van Hanegem het niet mee eens. "Misschien is het andersom, dat de trainers die ervaring missen."

Bekijk hierboven heel het gesprek. Daar gaat het onder meer ook over Jordy Clasie en zijn keuze voor AZ.