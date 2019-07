Oud-Feyenoorders bij reünie: 'Het gat met Ajax en PSV moet je erkennen'

UEFA Cup-winnaars Tomasz Rząsa en Erwin Zoetebier in De Kuip: 'Dit is Feyenoord'

Mario Been over seizoen Feyenoord: 'Ziet er niet echt hoopgevend uit'

Het komende seizoen van Feyenoord werd besproken. Voormalig speler en trainer Mario Been ziet het niet erg hoopgevend tegemoet. "Feyenoord heeft zo weinig geld dat je je sowieso niet meer met Ajax kan meten", zegt Been tegenover RTV Rijnmond.

Niet hoopgevend

"PSV is een goede tweede, maar daar zit ook een 'kloofje' tussen. Raak je je beste speler Berghuis nog kwijt? Hoe is het met Jørgensen gesteld? Gaat de jeugd aanpikken en gaan we eindelijk weer eens Europees voetbal spelen? Dat zijn vragen die in mijn hoofd zitten.

Als ik naar de voorbereiding kijk, is het niet echt hoopgevend. Ik vond dat er niet al te best uitzien. Ik vond dat we de goals veel te makkelijk tegen krijgen. Er moet verdedigend wat gebeuren en de selectie is sowieso nog niet sterk genoeg. Ik verwacht nog wel één of twee versterkingen. Ik ben blij dat Leroy Fer er bij gekomen is. Zijn fysiek op het middenveld is van harte welkom. Je weet dat tegenwoordig het voetbal gaat om snelheid en om kracht."

Rob Jacobs vindt dat je moet erkennen dat het verschil met PSV en Ajax te groot is. "Je kan daar een keer overheen gaan: we wonnen met 6-2 van 'het grote' Ajax. Dat is niet niks. Maar dan verliest Feyenoord bijvoorbeeld weer van Excelsior. Dat kan niet."

Spitspositie

Henk Vos, oud-spits van Feyenoord, denkt dat Feyenoord misschien wel een spits moet halen. "Dylan Vente komt denk ik nog wat tekort. Er zal misschien nog wat bijkomen, maar ik hoop dat Nicolai Jørgensen zo snel mogelijk fit wordt. Dat is echt een groot gemis voor Feyenoord. Maar of er een spits bij moet komen, waar ga je die nu nog vandaan halen? Dat is natuurlijk ook de vraag."

Bekijk hierboven de gesprekken met Mario Been, Rob Jacobs, Gastan Taument, Henk Vos, Tomasz Rząsa, Erwin Zoetebier, Dirk Kuyt, Pascal Bosschaart en Peter Houtman.