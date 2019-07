De auto belandde in de sloot.

De rechterrijstrook van de A16 richting Rotterdam is zondagmiddag rond 15:00 uur kort afgesloten, nadat een auto in de sloot belandde.

Dat gebeurde bij 's Gravendeel, aldus Rijkswaterstaat.

Hoe de auto in de sloot kwam, is niet duidelijk. De traumahelikopter is ingezet.