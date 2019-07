Neptunus sluit reguliere competitie af met 8-2 zege op Storks

Neptunus is de reguliere competitie geëindigd met een 8-2 zege op Storks uit Den Haag. De ploeg van Ronald Jaarsma eindigt daardoor met 72 punten op de eerste plek in de hoofdklasse.

Donderdag beginnen de play-offs om het landskampioenschap van Nederland. Regerend landskampioen Neptunus neemt het dan op tegen nummer vier Hoofddorp Pioniers.

Nummer twee Amsterdam neemt het op tegen nummer drie HCAW. In een best-of-five serie wordt beslist wie de finale (Holland Series) gaat spelen. In de Holland Series wordt in een best-of-seven serie beslist wie kampioen wordt.