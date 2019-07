Jaap Stam over fouten in verdediging Feyenoord: 'Moeten adequater handelen in duels'

Jaap Stam over fouten in verdediging: 'Moeten adequater handelen in de duels'

"Wat overheerst is dat we in de manier van spelen bij vlagen het wel heel goed invullen en het tegenstanders moeilijk kunnen maken, waardoor we zelf ook mogelijkheden creëren. Het maken van de doelpunten ontbreekt er nog wel aan. Dat komt mede door de laatste bal van onszelf of omdat er een verdediger of een keeper tussenzit. De manier van spelen overheerst dus wel in positieve zin.

Aan de andere kant zijn we vrij naïef in de manier van spelen. We moeten af en toe wat adequater handelen in de duels en we krijgen te makkelijk doelpunten tegen. Kijk maar naar het eerste doelpunt: die is te voorkomen. We willen voetballen vanaf achteruit, maar soms moet je geen risico nemen en wat eerder kiezen voor de bal naar voren in de ruimte."

Bekijk hierboven heel het gesprek van Jaap Stam met Dennis van Eersel.