Opnieuw eend gevangen met pijl in de borst

De eend op de foto is niet de eend die nu gevonden is.

Er liepen in Rotterdam-West minstens drie eenden rond met een pijl in de borst. De eend waar de Dierenambulance al weken naar op zoek was, is zondag pas gevangen.

“Hij zit nu achterin de auto. We brengen hem naar de dierenkliniek in Ommoord. Daar verwijderen ze de pijl en die brengen we naar de politie voor verder onderzoek”, vertelt Edwin Verhoeven van de Dierenambulance. Later meldt hij dat de eend het niet overleeft heeft.

De politie meldde vorige week zondag al dat de eend met een pijl in zijn lijf gevangen was. Verhoeven vroeg zich toen al af, of het wel om de eend ging die hij al lange tijd zocht. “Bij de dierenpolitie hoorde ik dat het om minstens drie eenden gaat, die al gevangen zijn."

De dieren werden het vaakst gezien in de omgeving van de Professor Poelslaan.

De politie hoopt bij voldoende aanknopingspunten een onderzoek te kunnen starten naar de dader.