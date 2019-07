RTV Rijnmond zomertoert langs noordrand van de regio

De Zevenhuizerplas, het Lage Bergse Bos, Bleiswijk, Berkel en Rodenrijs, Krimpen aan den IJssel en Bergschenhoek. De RTV Rijnmond Zomertoer maakt deze week een tocht langs de gebieden in het noorden van de regio.

Op radio, tv en internet staan deze plaatsen de hele week in de schijnwerper. We bezoeken onder meer een roofvogelboerderij, duiken het Lage Bergse Bos in met de boswachter en krijgen een cursus bijenhouden van het Ambrosiusgilde.

De radio-uitzending tussen 10:00 uur en 13:00 uur komt elke dag live uit het gebied. We maken een actieve start, want we gaan maandag mee met de strandwachten van de Zevenhuizerplas!