Olivier wandelt andere route vanwege ziekenhuisbezoek

Lange-afstandsloper Olivier Scheffer is maandag bezig aan de 49ste dag van zijn reis van Helsinki naar Thessaloniki. Vanwege problemen moet hij zijn route verleggen. Maar van zijn voeten heeft hij nog geen last.

Zeven weken geleden begon de Rotterdammer aan zijn reis door veertien landen. Dit gaat gepaard met voor- en tegenspoed, vorige week werd hij gebeten door een hond.

Nu moet hij langs ziekenhuizen trekken waar hij prikken tegen hondsdolheid moet halen. "Ik moet nu om de zoveel dagen een prik krijgen tegen hondsdolheid." Met de verwondingen gaat het goed.

De man die als doel had iedere dag een marathonafstand af te leggen, bevindt zich op dit moment in Oradea in het noorden van Roemenië. "Het is een mooi provincie stadje, schoon en zuiver. Ik had een heel ander beeld van het land. Een soort Kalverstraat, er zijn mooie winkels."

Met zijn voeten gaat het goed. "Ik heb geen blaren of pijnlijke voeten." En dat terwijl hij nog geen rustdagen heeft gehad. "De eerste rustdag heb ik morgen. Ik blijf twee nachten op dezelfde plek." Door die hondenbeet is hij iets meer op zijn hoede.

"Ik haal het binnen 71 dagen"

"Ik haal het binnen 71 dagen. Omdat ik niet alleen loop maar ook de bus pak af en toe. De uitdaging was 42 kilometer elke dag, maar dat kan niet. Ik kan niet buiten slapen." Omdat Scheffer zo snel door moet, heeft hij al een lijstje gemaakt met landen en plaatsen waar hij nog een keer naar terug wil.

"Volgende week ben ik in Belgrado bij het ziekenhuis. Beetje stom dat ik dat nu al weet. Het wordt hierdoor minder verrassend, maar het kan niet anders."