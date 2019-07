Het is maandag de zevende dag op rij dat de werknemers van ADM Europoort het werk hebben neergelegd. En het ziet er niet naar uit dat de werkzaamheden snel worden hervat.

De werknemers legden maandagmiddag 22 juli het werk neer omdat de directie van het soja-bedrijf niet toegeeft in de cao-onderhandelingen over het loon en het in stand houden van de seniorenregeling.