Strandwacht Nesselande: 'Mensen vragen zich wel eens af wat in dit water kan gebeuren'

Binnenwater zoals de Zevenhuizerplas kent andere gevaren dan buitenwater, zegt Willem Jurens van de strandwacht. Diepte en kou zijn gevaren die op de loer liggen.

"Met de gemeente is goed afgesproken dat het in het water bij de ballenlijn niet dieper mag zijn dan 1,30 meter", legt Willem uit. "Daarbuiten wordt het al gauw tientallen meters diep. Dat brengt een koude stroming met zich mee, dat tot verkramping kan leiden."

Zwemmers in de problemen

De strandwacht behandelt ook veel EHBO-gevallen. Dat er daadwerkelijk uitgerukt moet worden voor zwemmers in ernstige problemen, komt volgens Willem gelukkig niet erg vaak voor. Toch was het twee weken geleden binnen een paar minuten twee keer raak.

"We zagen een jongen met een wat mindere zwemslag. We zijn naar hem toe gevaren en hebben hem in de boot getrokken, omdat we twijfelden aan zijn zwemvaardigheid", legt strandwacht Bryan van Genderen uit. En dat was terecht; hij had namelijk geen zwemdiploma's.

"Op het moment dat we hem naar de kant brachten, verslechterde zijn gezondheid. Dat was ook het moment dat collega's boven op de post zeiden dat hij uit de boot moest en wij naar het midden van het water moesten, omdat daar iemand aan het spartelen was."

Verdrinken

Terwijl het eerste slachtoffer bij de EHBO-ruimte werd geholpen, haalden Bryan en zijn collega's het tweede slachtoffer uit het water. "Die was wel daadwerkelijk bezig met verdrinken", blikt Bryan terug. "We hebben hem naar de kant gebracht en in onze EHBO-ruimte behandeld, maar daar is uiteindelijk ook een ambulance en traumahelikopter bij gekomen." In de ruimte verloor hij namelijk het bewustzijn en moest overgegaan worden op reanimatie.

Met de jongen gaat het gelukkig naar omstandigheden goed. "Hij stond hier een dag later bij de post met een taartje, omdat hij blij was dat wij hem geholpen hebben", zegt Bryan. "Veel mensen vragen zich af wat in dit binnenwater kan gebeuren. Maar dit is het bewijs daarvan."