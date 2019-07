Agent Jacques Lems over strand Nesselande: 'Samenwerking is belangrijk'

Het strand is zo'n achthonderd meter lang, maar trekt volgens Lems op sommige dagen wel zes- tot zevenduizend bezoekers. "Op het moment dat een van de partijen hulp nodig heeft bij iets, hebben we daar een prachtig middel voor. We hebben portofoons met een apart kanaal, zodat we elkaar op warme stranddagen kunnen oproepen als er wat bijzonders is."

Begin vorige maand liep een opstootje op de boulevard nog uit de hand. "Stel dat je ergens anders een plek hebt waar zoveel mensen bij elkaar zitten, zou je die problemen dan niet hebben?", vraagt hij zich af. "Het zijn een aantal incidenten die er in het normale straatbeeld ook zijn. We moeten dat natuurlijk niet bagatelliseren, maar we moeten ervoor zorgen dat we duidelijke regels stellen."



Na het opstootje zijn al verschillende maatregelen genomen om het verblijf op en rondom het strand voor iedereen zo aangenaam mogelijk te maken. "Er is cameratoezicht tot het einde van het seizoen, we zorgen er samen voor dat het lachgasverbod nageleefd wordt en we zetten heel erg in op het alcoholverbod. Dat mag hier gewoon niet. Op die manier proberen we ervoor te zorgen dat de openbare orde zo veilig mogelijk blijft."