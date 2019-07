Opvolger 'Love Boat' meert aan in Rotterdam

Maandag heeft Rotterdam twee cruiseschepen verwelkomd: de Columbus en de Pacific Princess. Deze laatste boot is de opvolger van de bekende 'Love Boat'.

De orginele Pacific Princess werd tussen 1977 en 1986 gebruikt als decor voor de Amerikaanse tv-serie 'Love Boat'. Het schip werd gesloopt en in 2002 is de opvolger gebouwd.

De Pacific Princess is voor het eerst in Rotterdam. Het schip kan bijna zevenhonderd passagiers vervoeren en is 181 meter lang. Het schip vaart sinds 2003 en werd benoemd tot Beste Kleine Cruiseschip. De 'Love Boat'-opvolger ligt tussen 13.00 uur en 20.00 uur aan de Holland Amerikakade.

De Columbus is 247 meter lang en kan daardoor ook 1400 passagiers vervoeren. De schip vaart vanaf 17.00 uur verder naar Kopenhagen. Deze boot komt op 12 augustus nogmaals langs Rotterdam.