Feyenoord wint besloten oefenwedstrijd van Jong FC Utrecht (5-1)

In een besloten oefenwedstrijd op trainingscomplex 1908 heeft Feyenoord maandagmiddag met 5-1 van Jong FC Utrecht gewonnen. Naoufal Bannis (twee keer), Cheick Touré, Luciano Narsingh en Tyrell Malacia zorgden voor de doelpunten in Rotterdam-Zuid.

Jaap Stam gaf veel jeugdspelers de kans tegen de beloften uit Utrecht. Zo stonden onder andere Ramon Hendriks, Achraf El Bouchataoui en Marouan Azarkan in de basis. Ook was er plek voor Naoufal Bannis, die zondag nog minuten maakte in de verloren oefenwedstrijd (1-3) tegen Southampton.

Diezelfde Bannis zette Feyenoord met twee goals binnen het kwartier op een 2-0 voorsprong. Via een rake knal van Tyrell Malacia en een benutte rebound van Luciano Narsingh liepen de Rotterdammers uit naar 4-0. Nadat Jong Utrecht iets terugdeed, liep Cheick Touré in de slotfase nog de 5-1 binnen.

Basisopstelling Feyenoord

Marsman; Geertruida, Verdonk, Hendriks, Malacia; Wehrmann, Hansson, El Bouchataoui; Narsingh, Bannis, Azarkan.