Ruud de Boer ontmoet... scenarioschrijver Gerard Soeteman

Ineens zat-ie daar, vorige week aan tafel van een landelijke avondtalkshow: Gerard Soeteman. Om te praten over het overlijden van de beste Nederlandse acteur in het buitenland en binnenland: Rutger Hauer.

De Rotterdamse scenarioschrijver Soeteman ging heel ver terug met de toen nog jonge Rutger Hauer, in de televisieserie Floris.

Ruud de Boer sprak de scenarioschrijver, bijna twee jaar geleden, in de studio van Radio Rijnmond. Dinsdagavond kun je dat gesprek nog eens beluisteren, om zeven uur.

Een gesprek, niet alleen over de wereld van film, maar vooral ook over het leven van een jonge Gerard in het verwoeste Rotterdam.

Niet in de gelegenheid om dinsdagavond te luisteren? Klik of swipe het speakertje bij de foto om te luisteren wanneer je wilt!