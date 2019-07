Ben runt roofvogelboerderij in Berkel: 'Je moet er alles voor over hebben'

Uilen, buizerds, gieren, haviken, arenden en valken. De ene vogel is nog groter dan de ander bij de roofvogelboerderij in Berkel en Rodenrijs. "Ik heb van mijn hobby mijn beroep kunnen maken", zegt Ben de Keijzer.

Bij de boerderij kunnen kinderen en volwassenen terecht voor demonstraties, workshops, het vasthouden van een roofvogel en het laten vliegen en opvangen van de dieren. "Ik wilde zelf die ervaring van het roofvogel-opvangen delen met mensen", zegt Ben. Dit is iets wat je zelf een keer meegemaakt moet hebben, om te weten waar iemand over praat."

Ben had vroeger een melkveebedrijf, niet ver van de huidige roofvogelboerderij. De stap om met de roofvogels zijn brood te gaan verdienen, was eigenlijk noodgedwongen. "Ze gingen, precies over mijn boerderij heen, water aanleggen. Toen hadden we eigenlijk nog te weinig land om melkvee te houden."

Educatie

Hij begon vervolgens met educatie op scholen over roofvogels en de valkerij - het vangen en africhten van valken. "Ik kwam daarna in het Archeon in Alphen aan den Rijn terecht om demonstraties te geven. Op een gegeven moment deed ik ook kinderfeestjes. Dat ging eigenlijk zo goed, dat ik dat heb uitgebouwd."

Op de boerderij zijn ook broedkoppels. "Die hebben een aantal jaren gevlogen, maar zijn op een gegeven moment geslachtsrijp. Dan moet je ze het recht geven om voort te planten." Die jonge dieren kunnen niet allemaal in Berkel en Rodenrijs blijven om getraind te worden. "Wij werken samen met dierenparken en valkeniers in heel Europa."

Valkerij is in Dubai nog steeds een met passie beoefende sport. "Daar is nog een grote afzetmarkt voor valken, waarmee ze jagen of wedstrijden doen", zegt Ben. "Ze willen alleen maar het beste van het beste. Dat geeft mij ook weer een uitdaging om met topmateriaal te werken."

Niets moet

Hoewel hij met de dieren zijn boterham moet verdienen, gunt hij ze ook alle rust. "Ik laat die vogel ook echt vogel zijn. Niets moet en alles mag. Een vogel heeft ook wel eens een mindere dag, dat ie er geen zin in heeft. Dat is prima, dan niet. Ik werk er dagelijks mee samen dus dan moet je elkaar ook helpen."

Het trainen van de vogels is geen eenvoudige klus. "Je moet hier een specialist in zijn en weten wat je doet. Ik ben ermee opgegroeid en doe dit zeven dagen in de week. Je moet er alles voor over hebben."