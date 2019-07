Dieseldief slaat toe op boerderij in Noordeloos

De dief ging in de nacht van zondag op maandag op rooftocht. Bij de boerderij in Noordeloos was het raak. Om bij de diesel in het landbouwvoertuig te komen en zijn jerrycans te kunnen vullen, sneed hij de slangen kapot.

In een bericht op Facebook valt af te lezen dat het politieteam niet blij wordt van dit soort vandalisme: "Dat je te beroerd bent om naar de pomp te gaan die vlakbij zit is erg. Maar het allerergste is toch wel dat je dan maar diesel steelt bij een hardwerkende boer."

Het team Forensische Opsporing van de politie stelt een onderzoek in. "....we hopen jou uiteindelijk aan te kunnen houden", voegt de agent toe.