Ark van Noach verkast van Krimpen naar Israël

De Ark van Noach in Krimpen

Al dik drie jaar ligt de Ark van Noach aan de kade bij de Industrieweg in Krimpen aan den IJssel. Het immense bouwwerk is 122 meter lang, 30 meter breed en telt zeven etages. Maar open voor publiek? Dat is de Ark al tijden niet.

Johan Huibers bouwde het schip. In het bouwwerk staan allerlei replica's van dieren die volgens het bekende Bijbelverhaal aan boord waren. De Ark ging in 2012 open en lag sindsdien in Dordrecht, Rotterdam en nu Krimpen aan den IJssel.

"Vanaf de eerste dag dat we hier aanmeren hadden we problemen", zegt Johan. Hij mag van de gemeente Krimpen aan den IJssel de boot pas openstellen voor publiek als er een aantal aanpassingen zijn gedaan. Zo is onder meer een bepaalde vergunning nodig, maar die kan hij niet betalen.

Israël

Er lijkt dus niets anders op te zitten dan verkassen. Nadat hij eerder zonder succes probeerde de boot in Rio de Janeiro of Seoul te krijgen, meldden geïnteresseerden uit Israël zich. "Dat vind ik wel erg mooi", zegt Johan. "Er is een plaatsje in de stad Hadera, aan de rivier. Daar wil ik graag aanmeren en de Ark openstellen."

Volgens Johan is het niet te vraag óf, maar wanneer de boot naar Israël gaat. "Ik ben twee weken geleden teruggekomen na gesprekken met investeerders en de gemeente. Eigenlijk zijn ze dronken van de Ark geworden, zo mooi vinden ze het."

Johan hoopt dat de boot volgend voorjaar naar Israël gaat. "Dat zou geweldig zijn." Een afscheidsopening voor die tijd in Krimpen aan den IJssel zit er niet in. "Daar krijg ik geen toestemming voor. Dat is wel een teleurstelling."