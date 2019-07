Vrijwilligers maken strand van Nesselande schoon

Een heleboel peuken, bierdoppen of zakjes waar drugs in hebben gezeten. Een groepje vrijwilligers trekt er elke maandag op uit om alle troep op het strand van Nesselande op te ruimen. "Ook met slecht weer doe ik dit. Als het koeltjes is, trek ik een extra trui aan", zegt een van hen.

Het extra opruimen is nodig, constateren zij. "We vinden dat we het schoon moeten houden hier. We hebben een groepje vrijwilligers en vinden het gezellig met elkaar." Naast de troep vinden de vrijwilligers ook wel eens speelgoed dat mensen vergeten of kwijtgeraakt zijn. "Maar geen ringen of geld of zo hoor, dat komen we niet tegen. Die spullen nemen ze mee."

Het opruimen van het strand zorgt ook bij de vrijwilligers zelf voor meer bewustwording over vervuiling. "Sinds ik ermee bezig ben, ben ik me er meer van bewust dat ik dit zelf niet moet doen. Voorheen gooide ik mijn peukje ook wel eens op het strand, maar dat doe ik niet meer."

Hoelang het opruimen van het strand duurt, durft ze niet te zeggen. "Daar let ik niet op. Als ik eenmaal bezig ben, wil ik alle peuken en doppen weg hebben. Ik wil gewoon dat het schoon is."