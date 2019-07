Zes jaar cel geëist tegen Capellenaar voor verkrachten meisje

Tegen een 30-jarige Capellenaar is zes jaar cel geëist voor verkrachting. Hij zou vorig jaar een 16-jarig meisje uit Nieuwerkerk aan den IJssel seksueel hebben misbruikt toen ze hem een lift had gegeven op haar scooter.

Het meisje koestert die februariavond in 2018 geen argwaan als ze de man tegenkomt, omdat hij vriendelijk is en er netjes uitziet. Hij heeft het koud en moet naar een feestje in het clubhuis bij golfbaan Hitland, een stukje verderop in Nieuwerkerk.

Daar blijkt echter alles uitgestorven, waarna de verdachte haar vraagt hem terug te brengen. Als hij weer achterop de scooter zit, zet hij zijn slachtoffer een mes op de keel, wordt agressief, pakt haar telefoon af en dwingt haar de bosjes in. Daar wordt ze seksueel misbruikt. Ook dwingt de man haar diverse keren cocaïne te snuiven.

Vervolgens dwingt hij haar naar een plek te brengen waar hij vroeger veel kwam. Hij biedt zijn excuses aan en vertelt zijn levensverhaal. Ondertussen snuift hij geregeld wit poeder van een schaar. Uiteindelijk laat hij haar gaan.

Na afloop dwingt hij zijn slachtoffer nog om hem ergens af te zetten. Pas na een reconstructie in opsporingsprogramma Bureau Rijnmond kan hij in februari 2019 - een jaar later - worden opgepakt.

Geheugenverlies en spijt?

De Capellenaar bekent na zijn aanhouding, maar houdt ook vol dat hij zich nog maar weinig herinnert van het misdrijf doordat hij die avond onder invloed van drugs was. Justitie gelooft hem niet: "Het drugsgebruik staat namelijk niet in de weg dat hij zich wel details herinnert die hem als beter of aardiger mens kunnen neerzetten. Bijvoorbeeld dat hij haar een jas gaf, omdat ze het koud had."

Bij de politie heeft de Capellenaar geregeld gezegd dat het hem spijt. Ook daar twijfelt de officier van justitie aan: "Zijn spijt werd pas uitgesproken nadat hij van zijn bed was gelicht en begreep dat er genoeg bewijs tegen hem lag."