Oud-spelers uiten tijdens reünie zorgen over huidige Feyenoord

De reünie van oud-spelers van Feyenoord bij de traditionele openingswedstrijd is altijd het ideale moment om de balans van de voorbereiding van Feyenoord op te maken. Hoe denken de spelers van toen, over het Feyenoord van nu?

Zo is Willem van Hanegem wel te spreken over enkele jeugdspelers, maar plaatst hij ook kritische kanttekeningen bij spelers die er al langer zijn. "Sommige spelers van zijn niet van het niveau Feyenoord. Ondanks dat het waarschijnlijk niet eerlijk is, om te zeggen dat het van een wat hoger niveau moet zijn. Want Feyenoord is op dit moment niet zo'n hoog niveau."

Volgens Mario Been is vooral de toekomst van Steven Berghuis van belang voor Feyenoord. "Het grote vraagteken boven Berghuis is heel bepalend. Onze beste speler, de meest creatieve speler. Hopelijk blijft-ie en heb je een plan B achter de hand om een vertrek op te vangen."

In de tv-reportage, die je hierboven kunt bekijken, zie je ook de mening van onder meer Piet Romeijn, Gaston Taument, Dirk Kuyt, Rob Jacobs en Peter Houtman.