Geen autoritstress meer voor gevonden huisdieren

Er is voorlopig goed nieuws voor alle gevonden huisdieren in Rotterdam: er is een tijdelijke opvanglocatie voor deze beestjes bij de dierenambulance aan de Korperweg in Rotterdam-Zuid. Een zogeheten 'short-stay'.

Hier is ruimte voor twee honden en zes katten. De dieren kunnen hier tijdelijk verblijven. In die tijd wordt gezocht naar het baasje. Vinden ze deze niet, dan gaat het huisdier alsnog naar een asiel.

Omdat het Rotterdamse dierenasiel aan de Abraham van Stolkweg vorig jaar zijn deuren sloot, was er geen opvanglocatie voor in Rotterdam gevonden huisdieren. Dit betekent dat de Dierenambulance de dieren helemaal naar Spijkenisse, Vlaardingen, Gouda of Dordrecht moet rijden.

"Veel van de dieren zijn het helemaal niet gewend om in de auto te rijden. Ze worden ingeladen, uitgeladen. Moeten weer naar een ander asiel toe. Een hoop gesjouw voor niets eigenlijk", legt Jan Bungenaar van de Dierenambulance Rotterdam uit.

Belofte maakt schuld

Wethouder Wijbenga van Buitenruimte heeft in oktober vorig jaar laten weten dat hij in de komende vier jaar een nieuw dierenasiel wil realiseren in Rotterdam. Volgens Bungenaar is het belangrijk dat dit zo snel mogelijk wordt gerealiseerd.

"Wij zijn vervoerder van dieren en geen opvang voor dieren. Laat dit heel duidelijk zijn. We zijn noodgedwongen. Je moet toch ergens de dieren kwijt kunnen", zegt Bungenaar.