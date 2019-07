Jeugdvakantieland vreest strop door daling bezoekersaantallen na hitte

Jeugdvakantieland in Rotterdam Ahoy heeft vorige week veel bezoekers misgelopen. De tropische hitte was de aanleiding. De organisatie maakt zich zorgen en gaat praten met de gemeente en goededoelenorganisaties over het financiële verlies.

"We hebben in de eerste week nog geen kwart van ons normale aantal gehaald", zegt directeur Natascha Hörneman. Normaal bezoeken zo'n 4 duizend kinderen per dag het sport- en spelfestijn in Rotterdam Ahoy. Hörneman: "Nu mochten we blij zijn als we boven de duizend bezoekers per dag kwamen."

De meeste bezoekers geven ook aan dat ze de eerste week vooral weg zijn gebleven vanwege de hitte. "Je zoekt dan toch het water op! Maar nu zijn we er weer hoor. Want mijn kinderen gaan, net als ikzelf vroeger, graag naar Jeugdvakantieland", zegt een moeder van drie dochters.

Directeur Hörneman denkt niet dat de tegenvallende bezoekersaantallen met een te hoge toegangsprijs te maken heeft. "De normale prijs is acht euro per persoon, maar met de Rotterdampas is het maar twee euro."

Door de verbouwing van Ahoy is Jeugdvakantieland dit jaar verplaatst naar de eerste twee weken van de schoolvakantie. "Misschien heeft dat er iets mee te maken. We zullen het zien. Maar we hopen in de tweede en laatste week nog heel veel bezoekers te mogen ontvangen, want Jeugdvakantieland moet blijven bestaan", zegt een strijdlustige Hörneman.