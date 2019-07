Tiener vast na wildwest-achtervolging door Rotterdam

Een 17-jarige jongen is in Capelle aan den IJssel aangehouden na een wilde achtervolging door Rotterdam. De tiener reed met 120 kilometer per uur door de stad en ging op de Blaak tegen het verkeer in.

Agenten gingen zondagavond op zoek naar de tiener nadat er meldingen waren binnengekomen over een agressief rijdende chauffeur in Rotterdam-West. Op de Vierambachtsstraat negeerde hij een volgteken van toegesnelde agenten.

De chauffeur gooide het gas liever op. "Met bizar hoge snelheden en maling aan alles en iedereen reed het voertuig door het centrum van Rotterdam. Er werden snelheden van boven de 120 kilometer per uur gehaald en even later werd er spookgereden nabij de Blaak."

Pas in Capelle kregen de achtervolgers vat op de bestuurder en zijn bijrijder. De agenten ramden het voertuig en reden hem klem. Het tweetal nam daarna de benen, maar ook dat was van korte duur. "Bij zijn aanhouding ging de bestuurder nog in gevecht. Helaas voor hem heeft hij ook deze niet gewonnen."

Bij zijn aanhouding bleek dat het ging om een 17-jarige Rotterdammer zonder rijbewijs. Hij reed in een geleende auto. De knul moet binnenkort voor de rechter verschijnen.

Ook de passagier werd aangehouden. Omdat haar niets te verwijten viel, mocht zij naar huis. Ze kreeg wel een bekeuring, omdat ze geen legitimatiebewijs bij zich had.