Coen Stolk verlengt met twee jaar bij Feyenoord Basketball

Stolk heeft een ongelukkig seizoen achter de rug. In november liep hij een flinke hersenschudding op waarna hij nauwelijks meer in actie kwam voor Feyenoord Basketball. in totaal speelde hij het afgelopen jaar twaalf wedstrijden.

Manager Armand Salomon is blij met het verlengen van de 22-jarige Stolk. "Het is een jongen die hard werkt en iedere coach wil met zo'n iemand in zijn team werken. Soms is hij wat onzichtbaar, maar hij is goud waard."