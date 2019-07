Smeets: 'Voeg winnaarsmentaliteit toe aan Sparta'

In een reportage van RTV Rijnmond geeft Smeets aan de laatste tijd in een goede vorm te verkeren. Hij twijfelde dan ook niet toen Sparta interesse toonde. ''Ik weet van mezelf dat ik bepaalde kwaliteiten heb. Alleen moet je daar continu geloof in hebben. Nu zit ik een hele lange tijd goed in mijn vel en ben ik voor niemand bang. Dat geldt ook voor komend jaar.''

Met zijn eigen stijl probeert Smeets een meerwaarde te zijn voor Sparta. De middenvelder vertelt wat hij toevoegt aan het team: ''Mijn winnaarsmentaliteit. Dat willen ze hier graag zien en dat is nodig komend jaar. Ik ben betrouwbaar en eerlijk en de medespelers weten wat ze aan me hebben.''

Smeets is ambitieus. ''Ik ben niet gekomen om op de bank te zitten. Ik wil iedere wedstrijd spelen en belangrijk zijn.