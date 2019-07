VOC sterk begonnen aan 'Champions League cricket'

In het Spaanse La Manga strijden de kampioenen van Duitsland, Denemarken, Frankrijk, Italië, Rusland, Roemenië, Spanje en dus Nederland om de titel. De wedstrijden hebben een korter format waardoor er twee duels op een dag gespeeld kunnen worden. In plaats van vijftig worden er maar twintig overs gespeeld.

VOC nam het maandag op tegen Dreux Cricket Club uit Frankrijk en speelde later die dag tegen Cruj Cricket Club uit Roemenië. In beide duels had VOC het puntentotaal van de de opponent al ingehaald met slechts twee slagmensen uit.

Halve finale

Door de twee overwinningen is VOC vrijwel zeker van een plaats in de halve finale. Dinsdag spelen de Rotterdammers nog tegen Svanholm uit Denemarken, woensdag zijn de halve finales en de finale.

Volgens VOC-voorzitter Reinout van Ierschot is het nieuwe toernooi een grote beleving. "Het is een groot toernooi dat in honderd landen uitgezonden wordt. Bij de organisatie zijn mensen betrokken die ook de marketing doen van de Champions League voetbal. We spelen op een prachtig veld dat wordt omringd met led boarding." De European Cricket League wordt vanaf nu elk jaar gehouden.