Ondernemers Kralingse Bos luiden noodklok: te veel festivals

Er worden te veel festivals in het Kralingse Bos georganiseerd. Dat vinden de eigenaren van horecabedrijven in en rond het Rotterdamse bos. Tijdens festivaldagen lopen zij veertig procent van hun inkomsten mis. Ook is er volgens hen een gebrek aan communicatie en veel drugsgerelateerde overlast.

De ondernemers willen hun verhaal alleen anoniem vertellen en zeggen dat de maat vol is. Zij hebben het aantal festivals in de afgelopen jaren explosief zien stijgen en ervaren de communicatie door de organisaties en de gemeente als dramatisch.

"Vijf jaar geleden waren er de jaarlijks terugkerende evenementen als de marathon en het CHIO, maar er is nu een enorme toename aan festivals. Daarbij kan het voorkomen dat er allemaal hekken om het parkeerterrein van je zaak staan en niemand weet waarom."

Ook het vele drugsgebruik op de festivals is een doorn in het oog van de ondernemers. Open en bloot zien zij het voor hun zaken verhandeld en gebruikt worden. "Het zijn grote drugsparty's en de gemeente gedoogt dit. Het kan niet zijn dat het strandbad na een festival weer opengaat en een kind een verdwaalde xtc-pil opeet. Het is wachten tot het fout gaat."

Daarnaast hebben de ondernemers ook een economisch motief. "Je merkt het in je portemonnee. We hopen dat er gekeken wordt naar de reguliere horeca. Wij worden er niet wijzer van en het is toch de bedoeling dat ik ook geld kan verdienen. Ik hoop dat ze er wat aan gaan doen."