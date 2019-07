Tweede Kamerlid VVD eist handhaving boerkaverbod

Het Rotterdamse Tweede Kamerlid Antoinette Laan van de VVD wil opheldering over het boerkaverbod dat op 1 augustus ingaat. "Staat in de wet dat deze gehandhaafd moet worden of heeft de minister richting instellingen een gaatje laten vallen? Dat zou wat ons betreft een slechte zaak zijn", zegt de politica tegenover RTV Rijnmond.

Het verbod gaat in alle openbare ruimtes gelden. Veel instanties die het verbod moeten handhaven, zeggen dat ze dit niet van plan zijn. Antoinette Laan vindt het absurd dat deze wet onderwerp van discussie is.

"Als iemand met een boerka in het openbaar vervoer zit, moet er gewoon een verwijdering plaatsvinden. En dat geldt ook voor iemand die op een school of bij het loket van de gemeente komt. Als er in Nederland een wet is, geldt die voor iedereen en moet die gehandhaafd worden."

Aboutaleb

Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam zal van handhaving geen prioriteit maken en de NRC onthulde gisteren dat de politie nikabdraagsters de kans wil bieden om in een aparte ruimte de nikab af te doen om aangifte te doen.

"Als de uitvoerende macht, zoals de politie, zich op die manier uitspreekt vind ik dat absurd", zegt Laan. "Op deze manier wordt het gezag van de politie ondermijnd en dan vind ik heel erg jammer."

Als de Tweede Kamer begin september terugkomt van het zomerreces zal Laan in debat gaan met de minister van Binnenlandse Zaken Ollongren.