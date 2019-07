Raadslid doet mee met actie door twee weken lang van 40 euro te leven

Woensdag start het Rotterdamse raadslid Ellen Verkoelen van 50PLUS aan een challenge van twee weken waarin ze gaat leven van 40 euro per week. Dat was eerder nog 50 euro voor één week.

Verkoelen wil met deze actie aandacht vragen voor de 80 duizend Rotterdammers die van deze kleine hoeveelheid geld moeten leven. "En er zijn er velen die hier nog diep onder zitten."

Het raadslid doet mee aan een initiatief van WARM Rotterdam. De organisatie die armoede in de stad aan de kaak wil stellen, daagt raadsleden uit om te ervaren hoe het is om van weinig geld rond te komen.

[article:https://www.rijnmond.nl/nieuws/184271/Oproep-aan-raadsleden-leef-een-week-van-50-euro]

Het raadslid heeft veel moeten plannen om zo min mogelijk geld uit te geven. "Ik heb dingen afgezegd. Ik kan niet met mijn kortingskaart met de trein, dat gaat me toch 7,50 euro kosten. Ik voel aan den lijve hoe vele mensen leven."

Van 50 naar 40 euro

Warm Rotterdam daagt raadsleden uit om rond te komen van 50 euro per week. Verkoelen heeft dat zelf verlaagd naar 40 euro. Rotterdammers hadden haar erop gewezen dat ze ook moet sparen voor grote uitgaven zoals de kapper en het kopen van kleren. "Daarom ga ik er tien euro van afhalen."

Door zich in te zetten voor het initiatief wil Verkoelen aandacht vragen voor het probleem. "Ik wil zichtbaar maken wat voor drama het is om van zo weinig geld in Nederland te moeten leven." Ze hoopt dan ook dat andere raadsleden mee gaan doen.

Verkoelen past niet alleen haar weekbedrag aan. Ook verlengt ze de duur van de challenge. Want een week is wel kort. "Ik vind het prima om het twee weken te doen."

Voorraadkast is leeg

Ondertussen is de voorraadkast in haar huis leeggemaakt. Alleen de producten die anders bederven staan er nog in. "Die reken ik wel mee, want weggooien is verspilling." Wat ze recent heeft gekocht, was allemaal in aanbieding, vertelt Verkoelen. "De courgette is uit eigen tuin."

Het raadslid is vooral van plan te gaan bezuinigen op uitstapjes. Ze heeft al opgeschreven en uitgerekend wat ze gaat doen. "De dingen die je gaat merken, zijn de dingen die je niet kunt doen meer."

Verkoelen wil vooral benadrukken dat veel Rotterdammers zo leven. "Mensen die altijd de stress en spanning voelen." En dat gaat niet alleen over huishoudgeld, maar ook over bijvoorbeeld het eigen risico van de zorgverzekering.

"Direct kan ik voor hen niks veranderen, maar ik kan wel een bijdrage leveren." Ze vindt dan ook dat er vanuit de gemeente iets moet gebeuren, hoe lastig dat misschien ook is. "Je kunt prachtige nota's maken, maar je kunt beginnen met minder boetes uitschrijven voor mensen die een rekening niet kunnen betalen."