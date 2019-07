Rijksrecherche onderzoekt mogelijk strafbaar handelen OM-hoofdofficieren

Justitie bekijkt of de Rotterdamse hoofdofficieren Marc van Nimwegen en Marianne Bloos strafrechtelijk kunnen worden vervolgd.

Ook wil justitie het dienstverband van de twee officieren beëindigen. In mei vorig jaar kwam naar buiten dat de twee jarenlang een geheime relatie hadden. Sindsdien staan de officier en hoofdaanklager op non-actief.

Uit allerlei onderzoeken bleek al dat de twee hadden gelogen over hun relatie.

Nimwegen en Bloos waren al veel eerder een stelletje dan ze in eerste instantie hadden toegegeven. Ze maakten dure reizen samen en verbleven regelmatig in hotels op kosten van de baas. Sinds de affaire uitkwam, zitten de twee thuis met behoud van salaris.

Het feitenonderzoek zal worden uitgevoerd door de Rijksrecherche onder leiding van een officier van justitie van het Landelijk Parket. Hoe lang het onderzoek gaat duren, is niet bekend. De twee betrokkenen zijn op dit moment geen verdachten, benadrukt het OM.