Nieuw leven na bomenkap Lage Bergse Bos

Het Lage Bergse Bos is een afwisselend gebied aan de rand van Rotterdam. Het bos is 160 hectare en wordt veel gebruikt door recreanten. Hoewel de afgelopen maanden meerdere bomen zijn gekapt, komt daar ook nieuw leven voor terug.

"Ik kan me voorstellen dat je hier graag komt", zegt boswachter Dick van Stegeren. In het bos is de speelpolder Bergse Vallei aangelegd, waar kinderen zich kunnen uitleven op de stepping stones of de hangbrug. Een aantal mannen gooit verderop in het bos een hengeltje uit en er is het zogeheten Rundereiland, waar Schotse Hooglanders grazen. Zij 'beheren' op die manier een deel van het bosgebied.

De grote dieren met enorme horens zien er gevaarlijk uit, maar zijn dat volgens de boswachter niet. "Als je een afstand van 20 tot 25 meter houdt, is er niets aan de hand. Ze zijn eigenlijk heel lief, maar kunnen uit onbenulligheid wel eens hun hoofd raar draaien. Dan is afstand houden wel het verstandigst."

Snelweg

Een deel van het bos is momenteel afgezet, vanwege de aanleg van de vernieuwde snelweg A13-A16. Daarvoor is een deel van het bos gekapt. "Dat is eigenlijk maar tijdelijk", zegt Dick. "De weg die er doorheen komt, is een tunnel. Daar komt weer grond overheen. Het is de bedoeling dat het dak er in 2021 op zit en daarna ingeplant wordt."

Volgens de boswachter is het zo dat er eigenlijk zelfs meer bomen bij komen. "Er worden een aantal parkeerplaatsen opgeheven, waar ook bomen worden ingeplant. Ook op andere plekken die nog over zijn, komen bomen bij."



Naast bomenkap vanwege de snelweg, heeft het Lage Bergse Bos ook te maken met bomenkap vanwege essentaksterfte. De bomen zijn ziek en daardoor zwak. "Daar hebben we in dit gebied vrij veel last van", zegt Dick.

Tegen de kap is veel weerstand geweest, maar is volgens de boswachter noodzakelijk vanwege de ziekte en regulier bosonderhoud. "We hebben nu aan onderzoekers van de Universiteit van Wageningen gevraagd of we dit op een goede manier hebben aangepakt. Uit het rapport blijkt dat we op de goede weg zijn, maar dinsdag moet het bestuur van het recreatieschap daar nog over beslissen."



Op de plekken van veel gekapte bomen zijn inmiddels struiken gegroeid. "Je ziet hoeveel nieuwe kruiden er op komen en hoeveel leven daar in de grond zit", zegt de boswachter. "Er zijn wel bomen weggehaald, maar je krijgt er iets anders met veel waarde voor de natuur voor terug."