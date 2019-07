Veel dode vissen in hele regio

Vissen leggen op grote schaal het loodje door zuurstoftekort in het slootwater. Vanuit de hele regio komen meldingen binnen over dode en naar zuurstof happende vissen in sloten en meren.

Het Waterschap Hollandse Delta, dat gaat over de wateren van Goeree Overflakkee, IJsselmonde en Brielle, heeft afgelopen weekend 12 meldingen gekregen. Daarom is code 'licht-oranje' afgegeven om extra aandacht te creëren voor de vissen.

Toch niet opvallend

Bij het Waterschap Schieland en Krimpenwaard kwamen afgelopen drie dagen 17 meldingen binnen. Een woordvoerder kijkt er niet van op. "Er zijn niet meer of minder meldingen binnen gekomen dan normaal in deze periode van het jaar."

"De dood van de dieren is een gevolg van het zuurstoftekort in het water. Dat kan komen doordat er teveel kroos of waterplanten zijn. Meestal is het warme weer de oorzaak." De warmte van het water zorgt ervoor dat algen en bacteriën zich sneller verspreiden en groeien. De dood van de dieren is daarom tragisch maar niet opvallend.

Het waterschap dat verantwoordelijk is voor de wateren in onder andere Rotterdam gaat bij meerdere meldingen altijd kijken wat er aan de hand is. "Ook laten we de dode vissen opruimen door een beroepsvisser of dierenambulance." Ook bij de singles in het park bij de Euromast in Rotterdam werden maandag dode vissen gespot.

Blauwalg

Bij het waterschap Rivierenland, dat verantwoordelijk is voor de wateren in het oosten van de regio zijn geen meldingen binnengekomen. Maar ook daar zouden ze er niet van staan te kijken, omdat blauwalg en zuurstofarm water in deze periode van het jaar vaak voorkomen, zegt een woordvoerder.

De lijven van de dode vissen zouden, als ze niet door het waterschap worden verwijderd, binnen twee weken moeten vergaan.